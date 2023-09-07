Luka Modric: Ronaldo'yu çok özledim

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, kariyerine ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"HALA FARK YARATABİLİRİM"

Ülkesi basınından SN'ye konuşan Hırvat yıldız, "38 yaşında hala aktif futbol oynayabilmek harika bir his. Eğer bundan 10 yıl önce birisi bana 38 yaşımda futboldan hala keyif alacağımı söyleseydi inanmazdım. Çok şanslı bir adam olduğumu düşünüyorum. Ancak artık uzun süreli planlar yapmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Sadece günümüze odaklanmış durumdayım ve planlarımı maç maç yapıyorum. Yine de hala sahada fark yaratabilirim." dedi.

Bu sezon geçtiğimiz yıllara oranla daha az şans bulmasını değerlendiren Modric, "Kimse az oynamayı sevmez. Kariyerim boyunca hiç 3 maç üst üste kulübede kaldım mı hatırlamıyorum. Benim için ilginç bir his. Ancak teknik direktörümüzün tercihi böyleyse bu yüzden kendimi kötü hissetmem." ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN TEKLİFİ

Suudi Arabistan ekiplerinden kendisine gelen astronomik teklifler hakkındaki soruyu yanıtlayan Modric, "Real Madrid'de çok mutluyum ve başka seçenekleri düşünmüyorum bile. Gelen astronomik teklifler ile de egomu tatmin etmeye ihtiyacım yok. Sadece futboldan ve Madrid'deki hayatımdan keyif almaya çalışıyorum." dedi.

"ONLARI ÇOK ÖZLEDİM"

Karim Benzema'nın Suudi Arabistan'a gitmesini değerlendiren yıldız oyuncu, "Karim'i çok özlüyorum, 11 yıldır beraber oynuyorduk. Daha önce takımdan ayrılan Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Marcelo ve diğerlerini de çok özlüyorum. Birlikte çok şey kazandık ve bunlar çok özel ilişkilerdi" sözlerini sarf etti.