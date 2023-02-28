İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2023 Salı / 10 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8874
  • EURO
    20,0571
  • ALTIN
    1100.33
  • BIST100
    5233.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Luka Modric'ten depremzedelere destek

Real Madridli Luka Modric, Hırvatistan Milli Takımı'nda giydiği formasını, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için bağışladı.

AA28 Şubat 2023 Salı 11:07 - Güncelleme:
Luka Modric'ten depremzedelere destek
ABONE OL

Hırvatistalı Modric, Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın Fas ile gruplarda oynadığı ilk maçta giydiği 10 numaralı formasını Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliğine gönderdi.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, sosyal medya hesabı üzerinden, "Teşekkürler Modric. Real Madrid ve Hırvatistan Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Luka Modric, Katar 2022 Dünya Kupası gruplarındaki ilk maçında Fas'a karşı giydiği formasını, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Büyükelçiliğimize teslim etti." paylaşımında bulundu.

Luka Modric de video mesajında, bu zor zamanlarda dua ve desteklerini gönderdiğini belirterek, "Güçlü kalın, sizinleyiz ve sizler için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.