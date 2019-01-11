Lukas geleceği çok parlak bir oyuncu

FENERBAHÇE’NİN kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu Brezilya’nın Parana takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jhonny Lukas için efsane kaptanlardan Alex de Souza’dan övgü dolu sözler geldi. Alex, sosyal medyadan kendisine Sarı-Lacivertli taraftarların “Lukas nasıl bir futbolcu” şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi: “Çok genç ve geleceği parlak bir oyuncu. Hem defansif hem de ofansif yönü kuvvetli. Yani oyunun her iki tarafını da oynayabiliyor. Fenerbahçe onu alırsa iyi iş başarmış olur. Üzerinde durulur ve sürekli oynatılırsa hem kendini geliştirir hem de Fenerbahçe’ye büyük katkı sağlar.”