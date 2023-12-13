Kopenhaglı futbolcular konuştu!

Karşılaşmanın tek golünü atan Kopenhaglı futbolcu Lukas Lerager, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Lukas Lerager: "Ne düşündüğümü bilmiyorum. Şu an bulutlardayım. Bu yaptığımız fazlasıyla çılgınca! Yolumuza devam ediyoruz.' dedi.

Lerager sözlerini, 'Aslında çok iyi bir oyun oynamadık. İşler tam anlamıyla istediğimiz gibi gitmedi ama sonucu aldık." şeklinde noktaladı.

Öte yandan Kopenhag forması giyen Elias Jelert'te maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Jelert, şu sözleri kullandı;

"Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak gibi bir hayalim vardı. Galatasaray'a karşı kazandık ve bunu başardık. Gurur duyuyorum. Bu kesinlikle inanılmaz. Bu hayatımızdaki büyük başarılardan. Saklamaya gerek yok, bu gece uyuyamayacağız."

Bir diğer Kopenhaglı futbolcu Rasmus Falk ise, "Şampiyonlar Ligi biletinin tadını çıkaracağız. Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray'ın olduğu gruptan çıktık. Aslında bu pek mümkün gözükmüyordu ama başardık.' dedi.

Sözlerine devam eden Falk, 'Harika maçlar oynadık. Bu kesinlikle gurur dolu bir tablo. Son olarak yine harika bir maç çıkardık. Çok büyük oynadık." şeklinde konuştu.