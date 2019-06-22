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Lukas Podolski Galatasaray'ın şampiyonluk kupalarıyla poz verdi

İki yıl formasını giydiği Galatasaray'dan 2016-2017 sezonu sonunda Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olan Polonya kökenli Alman oyuncu Lukas Podolski, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk kupalarıyla poz verdi.

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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Köln Galatasaraylılar Derneğinin başkanı Yakup Peker ve yöneticileri, geçen hafta kulak operasyonu geçiren Lukas Podolski'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Sarı-kırmızılı heyet, Köln'deki evinde ziyaret ettiği Podolski'ye geçmiş olsun dileklerini iletirken, Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk kupalarıyla hatıra fotoğrafı çektirildi.

Köln Galatasaraylılar Derneği Başkanı Yakup Peker de Podolski'ye sarı-kırmızılı ekibe katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Galatasaray Futbol Takımı'nın geride kalan sezon kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluk kupalarını Köln'de görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Podolski, ''Galatasaray'ı, Galatasaray taraftarlarını ve İstanbul'u unutmam mümkün değil. En büyük Galatasaray." ifadelerini kullandı.

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