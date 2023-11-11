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Spor

Lütfü Savaş: Bu galibiyet ihtiyacımızdı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Hatayspor onursal başkanı Lütfü Savaş, alınan galibiyeti değerlendirdi.

11 Kasım 2023 Cumartesi 23:59 - Güncelleme:
Lütfü Savaş: Bu galibiyet ihtiyacımızdı
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mersin'de ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 yenen Atakaş Hatayspor'da kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş, hem sportif anlamda hem Hatay'ın moral ve motivasyonu anlamında gerçekten bu galibiyete ihtiyaçları olduklarını söyledi.

Savaş, maçın ardından, bu sezon lige iyi başladıklarını ancak son 3 haftada düşüş yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin önemli bir takımıyla mücadele ettiklerini dile getiren Savaş, bu maça takım olarak iyi hazırlandıklarını kaydetti.

"BU GALİBİYET İHTİYACIMIZDI"

Maçı değerlendiren Savaş, şöyle devam etti:

"Hem sportif anlamda hem Hatay'ın moral ve motivasyonu anlamında gerçekten bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Birinci yarı Galatasaray'ın pozisyonları var. Bizim attığımız gol var. Maç ortadaydı. Daha sonra biz pozisyonlar bulduk. Bulduğumuz bir pozisyonu değerlendirdik. Bugün şans bizim yanımızdaydı. Hatayspor'un tekrardan çıkışa geçeceği bir maç oldu. Her iki takım fair play çerçevesinde maç oynadığı için tebrik ediyorum."

Savaş, iki takım taraftarlarının omuz omuza maç izlediğini, en küçük olumsuzluk olmadan maçın sona erdiğini dile getirdi.

Her iki takımın adına yakışır futbol oynadığını anlatan Savaş, "En güzel olan şey, Hatay için moral oldu. Bu kardeşlik havası Türkiye'deki bütün maçlara yansır." dedi.

Sporu kullanarak toplumu bütünleştirmenin önemine değinen Savaş, "Galatasaray camiası büyük camia. Bizim acılarımızı paylaştıklarını ifade ettiler. Birlikte aynı pankartla çıktılar. İşte bu görüntüler, spor kamuoyunun ihtiyacı olan görüntüler. Bu ihtiyacı bütün takımların görmesi ve kamuoyuna mesaj vermesi lazım." ifadelerini kullandı.

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