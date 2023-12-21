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Spor

Luton Town'ın kaptanı Lockyer'den iyi haber geldi

Premier Lig'de oynanan maç esnasında kalbi duran ve yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Luton Town futbolcusu Tom Lockyer, taburcu edildi.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 20:41 - Güncelleme:
Luton Town'ın kaptanı Lockyer'den iyi haber geldi
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İngiltere Premier Lig maçı sırasında kalbi duran ve erken müdahalenin ardından hayata dönen Luton Town'ın kaptanı Tom Lockyer, hastaneden taburcu edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, hastanedeki tedavisi tamamlanan 29 yaşındaki futbolcunun taburcu edildiği, tedavisine evinde devam edileceği belirtildi.

Ligde Bournemouth ile Luton Town arasında geçen hafta sonu oynanan ve 1-1 devam eden mücadelenin 59. dakikasında Lockyer, fenalaşarak yere yığılmıştı. Maç sırasında kalbi duran Lockyer, saha içinde sağlık ekiplerinin erken müdahalesiyle hayata dönmüştü.

Premier Lig Yönetimi, söz konusu karşılaşmanın daha sonra belirlenecek bir tarihte baştan oynanacağını dün duyurmuştu.

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