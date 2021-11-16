İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2021 Salı / 11 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,318
  • EURO
    11,7011
  • ALTIN
    613.329
  • BIST100
    1685.6
Spor

Luuk de Jong, Barcelona'da kalabilir

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da devre arasında gönderilmek istenen Luuk de Jong için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sevilla'dan açıklama geldi.

16 Kasım 2021 Salı 20:09 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 20:09
ABONE OL

Teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'in gelmesinin ardından takımda kalacak ve gidecek oyuncular için kapsamlı bir çalışma yapan Barcelona'da, Luuk de Jong için belirsizlik yaşandığı belirtildi.

Katalan ekibinin, yollarını ayırmak ve Sevilla'ya geri göndermek istediği Hollandalı futbolcu için Sevilla cephesinden de açıklama geldi.

"GERİ ÇAĞIRMA DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Endülüs ekibinin başkanı Jose Castro, "Şu anda, de Jong'u ara transfer döneminde takıma geri çağırmak gibi bir düşüncemiz yok" diyerek transfere kapıyı kapattı.

BARCELONA'DA KALABİLİR

Öte yandan, Barcelona ile 9 maçta bir gole imza atan 31 yaşındaki futbolcunun, Sevilla ve Barcelona'nın anlaşması durumunda sezonu Katalan ekibinde tamamlama ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE

Luuk de Jong'un adı transferde ülkemizden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.