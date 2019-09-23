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Luyindama - Marcao ikilisi yine sınıfı geçemedi!

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Galatasaray'a gelen ve toplamda 12 milyon euro'ya mâl olan Luyindama - Marcao ikilisi yine iç açmadı.

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TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezondan beri yaptıkları kişisel hatalarla takımı ateşe atan ve sık sık Muslera tarafından uyarılan Luyindama – Marcao ikilisi dün akşam yine taraftarları çıldırttı.

12 MİLYON EURO HAVAYA UÇTU

Pas tercihlerinde yapılan yanlışlar, duruş hataları, kolay çalım yemeleriyle bir hayli tepki gören Marcao – Luyindama tandemi derbi öncesi güven vermezken, Galatasaray’ın iki isme ödediği 12 milyon euro’nun karşılığını henüz alamadığı belirtiliyor. Fatih Terim’in scout ekibiyle yaptığı araştırmalar sonucu transfer edilen oyuncuların yetersiz kaldıkları gözlemlenirken, bu futbolcuların alternatiflerinin de olmaması teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

Elinde sadece Ahmet Çalık ve Donk tercihleri bulunan Fatih Terim’in Ocak ayında duruma el atacağı öğrenilirken, Galatasaray’ın defans hattında yeniden yapılanacağı ifade ediliyor. Süper Lig’de 5 haftada 6 gol yiyen sarı kırmızılılar derbiden sonra PSG ve Real Madrid gibi devlerle karşı karşıya gelecek.

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

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