Luyindama: 4 maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz
Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Christian Luyindama açıklamalarda bulundu.
Konya deplasmanında 1 puanın da kötü olmadığını söyleyen Kongolu oyuncu, "1 puan fena değil. Elimizden geleni yaptık. Futbol üç seçenekli bir oyun. Berabere kaldık, şimdi diğer maçlara bakacağız. Şampiyonluğu bırakmadık. 4 maçımız var, oynayacağız ve hepsini kazanmak istiyoruz" dedi.
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