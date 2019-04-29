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Luyindama: 4 maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz

Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Christian Luyindama açıklamalarda bulundu.

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Konya deplasmanında 1 puanın da kötü olmadığını söyleyen Kongolu oyuncu, "1 puan fena değil. Elimizden geleni yaptık. Futbol üç seçenekli bir oyun. Berabere kaldık, şimdi diğer maçlara bakacağız. Şampiyonluğu bırakmadık. 4 maçımız var, oynayacağız ve hepsini kazanmak istiyoruz" dedi.

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