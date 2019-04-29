Luyindama: 4 maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz

Konya deplasmanında 1 puanın da kötü olmadığını söyleyen Kongolu oyuncu, "1 puan fena değil. Elimizden geleni yaptık. Futbol üç seçenekli bir oyun. Berabere kaldık, şimdi diğer maçlara bakacağız. Şampiyonluğu bırakmadık. 4 maçımız var, oynayacağız ve hepsini kazanmak istiyoruz" dedi.