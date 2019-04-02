Luyindama, Fenerbahçe derbisinde yok

Karşılaşmanın 71. dakikasında Luyindama orta sahada bir hava topunda ayağıyla topu uzaklaştırdıktan sonra rakibine yaptığı müdahale nereniyle hakem Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Pozisyonun ardından iki takım oyuncuları arasında tartışmalar yaşanırken, Fatih Terim ve Galatasaray teknik heyeti de uzun süre hakeme itirazlarda bulundu.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYABİLECEK Mİ?

Doğrudan kırmızı kart gören Luyindama'ya en az 2 maç ceza çıkması beklenirken, Kongolu oyuncunun derbide de oynaması beklenmiyor.

Luyindama, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Yeni Malatyaspor ile 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde büyük ihtimalle takımını yalnız bırakacak.

(Sporx)