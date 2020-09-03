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Spor

Luyindama Galatasaray-Hatayspor maçına yetişemedi!

Galatasaray'ın Hatayspor ile oynadığı hazırlık maçı öncesi sarı kırmızılılarda sürpriz gelişmeler yaşandı. Sarı kırmızılı takımda Christian Luyindama karşılaşma öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldı.

IHA03 Eylül 2020 Perşembe 17:29 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 17:40
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Galatasaray Kulübü, Hatayspor maçı oynanırken sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki konular hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Mbaye Diagne'nin sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçında oynamadığı belirtilirken, Christian Luyindama'nın ise toplanma saatinde statta olmadığı için ilk 11'den çıkarıldığı vurgulandı.

Ayrıca Galatasaray'ın açıklamasında, bir altyapı oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Akademisi oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Florya'daki Futbol Akademisi binasında kalan oyuncularımız Ali Yavuz Kol, Emin Bayram ve Süleyman Luş, test sonuçları negatif olmasına rağmen koruma amaçlı olarak bugünkü Hatayspor maçı kadrosunda yer almıyor.

Mbaye Diagne, son idmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda bulunmuyor.

Christian Luyindama ise karşılaşma öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarılmıştır."

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