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Spor

Luyindama gerçeği ortaya çıktı! Eğer sakatlanmasaydı...

Galatasaray'da Luyindama'nın sakatlanmasa Aston Villa'ya satılacağı ve ön görüşmelerin de yapıldığı iddia edildi.

06.02.2020  13:40 - Güncelleme: 06.02.2020  13:40

Kasım ayındaki milli maç arasında Kongo'da sakatlanan Luyindama'nın, o günlerde Aston Villa tarafından yakından takip edildiği ortaya çıktı.

26 yaşındaki savunma oyuncusunun performansını çok beğenen İngiliz kulübünün, devre arasında Galatasaray'a 12-14 milyon Euro arasında bir bonservis teklifi yapmaya hazırlandığı da gelen haberler arasında.

Ancak talihsiz bir sakatlık yaşayan ve durumun ciddiyeti ancak İstanbul'a döndüğünde ortaya çıkan Luyindama, sezonu kapatarak Galatasaray'ın TFF'ye sunduğu listeden de çıkartıldı.

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