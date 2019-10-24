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Luyindama, İngiliz kulüplerinin radarında

Galatasaray'da geride kalan 3 Şampiyonlar Ligi maçında kaleci Muslera ile birlikte vasatı aşan diğer oyuncu Christian Luyindama oldu.

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İngiliz kulüpleri tarafından takip edilen Demokratik Kongolu stoper, devre arasında para edecek tek isim olarak görülüyor. 8 milyon Euro yatırım yapılan 25 yaşındaki oyuncu için gelecek 10 milyon Euro üzerinde teklifleri değerlendirmeye alacak G.Saray, böylece ara transfer için bütçesini oluşturacak. Luyindama bu sezon sarı-kırmızılı ekipte 11 resmi müsabakada 976 dakika forma giydi.
 
(Sabah)
 

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