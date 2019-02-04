Luyindama kriz çıkardı

ALATASARAY’IN yeni transferi Christian Luyindama, Belçika’da ortalığı ayağa kaldırdı. Kongolu oyuncu Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası hem eşyalarını toplamak hem de vedalaşmak için Liege’e gitti. Standard Liege ile Anderlecht arasında oynanan ‘Le Clasico’ya giden Luyindama, eski takımının 2-1’lik galibiyeti sonrası sahaya indi ve eline mikrofonu aldı. Liege’in en ateşli taraftar grubunun bulunduğu tribüne giden Luyindama, önce “Danse Ya Boss” isimli tezahüratlarla tribünleri coşturdu.

GALATASARAY'DA MUTLUYUM

Ardından, orta parmağını havaya kaldıran Kongolu oyuncu, “Puta Anderlecht” (O..... Anderlecht) tezahüratını başlattı ve bu sırada eski takım arkadaşı Mpoku araya girerek mikrofunu elinden alıp olayın büyümesini önledi. Güvenlik görevlileri de Luyindama’yı hemen içeriye götürdü. Öte yandan Aslan’ın stoperi, Belçika basınına da açıklamalar yaparken, “Transferde kararı ben vermedim. Kulüp yönetimi geldi ve teklifi kabul ettiklerini söyledi. Ben de Galatasaray forması giymekten ötürü mutluyum” dedi.