Maçla ilgili konuşan Christian Luyindama "Kazanmadık ama futbolda bunlar var. Sadece bir maç kaybettik, şampiyonluktan vazgeçemedik." dedi.

Galatasaray'ın oyunun belli bölümlerinde daha fazla gol yediğinin hatırlatılması üzerine Luyindama "Futbolda golü her dakika yiyebilirsiniz. Biz kendi hatalarımız üzerinden çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.