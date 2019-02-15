Luyindama, UEFA'da haftanın 11'ine seçildi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı takımın golünü atan Christian Luyindama, performansıyla onurlandırıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nde haftanın 11'inde Galatasaray'dan Christian Luyundima'nın da yer aldığı duyuruldu.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Benfica'dan ise herhangi bir oyuncu UEFA'nın 11'inde kendisine yer bulamadı.

(Sporx)