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Luyindama’dan kara haber

Galatasaray’ın defanstaki yıldızının, kopan sol diz ön çapraz bağlarından ameliyat olacağı açıklandı. 6 ay futbol oynamayacak olan Luyindama’nın sözleşmesinin askıya alınacağı öğrenildi.

  • Star Spor
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GALATASARAY’IN sakatlıklardan yana başı büyük dertte. Sarı-Kırmızılılar’da Sakatlıkları süren Florin Andone, Radamel Falcao, Emre Akbaba ve Şener Özbayraklı’ya dün de Christian Luyindama eklendi. Sarı-Kırmızılılar’ın 29 Temmuz’da Belçika temsilcisi Standard Liege’ten 5 milyon euroya bonservis ini aldığı Luyindama’nın çapraz bağları koptu.

MENİSKÜSÜNDE DE YIRTIK VAR

Demokratik Kongo Milli Takımı’nın Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanan ve dün sabaha karşı İstanbul’a dönen Luyindama’nın Galatasaray Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolleri sonrasında, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği açıklandı. 25 yaşındaki stoperin ameliyat edileceği ve sezonu kapattığı kaydedildi.

LİGDE SADECE 1 MAÇ KAÇIRDI

Teknik direktör Fatih Terim’in vazgeçilmezleri arasında yer alan Christian Luyindama Süper Lig’de sadece 5 Ekim’deki Gençlerbirliği maçında adalesindeki gerginlik nedeniyle forma giyememişti. Galatasaray’ın Luyindama’nın sezonu kapatması nedeniyle sözleşmesini askıya alacağı ve yerine dekaliteli bir stoper transfer et

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