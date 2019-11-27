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Luyindama’nın yerine Kaan

Cim-Bom ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Luyindama’nın yerine milli stoper Kaan Ayhan için harekete geçti. Hollandalı Kongolo da listede yer alıyor.

  • Star Spor
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GALATASARAY’DA Ocak transferi çok hareketli geçecek. İstenilen performansı sergileyemeyen Cim-Bom’da teknik direktör Fatih Terim’in ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Luyindama’nın yerine Fortuna Düsseldorf’tan Kaan Ayhan’ın alınmasını talep ettiği öğrenildi. Bu oyuncu için harekete geçen Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, milli oyuncuyla temas kurduğu ancak, “Benim kulübümle 2022 haziran ayı sonuna kadar sözleşmem var. Onlarla görüşmeniz daha doğru olur” cevabını verdiği öğrenildi. Cim-Bom’un Düsseldorf’a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı kaydedildi. Kaan olmadığı takdirde Aslan’ın kurmayları İngiltere’de Huddersfield Town’da forma giyen Hollandalı Terence Kongolo’ya rotayı çevirecek.

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