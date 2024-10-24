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  • Lyon Beşiktaş maçı kamp kadrosunu açıkladı! Listede Zaha da yer aldı
Spor

Lyon Beşiktaş maçı kamp kadrosunu açıkladı! Listede Zaha da yer aldı

Bu akşam Avrupa Ligi 3. maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Lyon son iki lig maçında kadroya almadığı Wilfried Zaha'yı listeye ekledi.

24 Ekim 2024 Perşembe 12:50 - Güncelleme:
Lyon Beşiktaş maçı kamp kadrosunu açıkladı! Listede Zaha da yer aldı
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UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek Lyon'un kadrosu belli oldu.

Lyon'un kadrosunda transfer döneminde Galatasaray'dan kiralanan Wilfried Zaha da yer aldı. Zaha, Fransız takımının Ligue 1'de oynadığı son iki maçın kadrosuna alınmamıştı.

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'nin Beşiktaş maçı için belirlediği 24 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Lucas Perri, Remy Descamps, Justin Bengui

Defans: Vinicius Abner, Duje Caleta-Car, Sael Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhate, Warmed Omari, Nicolas Tagliafico

Orta saha: Maxence Caqueret, Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann, Nemanja Matic, Corentin Tolisso, Jordan Veretout

Hücum: Rayan Cherki, Malick Fofana, Said Benrahma, Wilfried Zaha, Ernest Nuamah, Georges Mikautadze, Gift Orban, Alexandre Lacazette

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