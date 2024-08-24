Lyon, evinde Monaco'ya boyun eğdi

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Monaco, deplasmanda Lyon ile karşı karşıya geldi.

Groupama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Eliesse Ben Seghir ve 80. dakikada Lamine Camara kaydetti.

Ayrıca Lamine Camara, 90+7'de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 2. galibiyetini alan Monaco, 6 puana ulaştı. Ligde üst üste 2. maçını da kaybeden Lyon ise hanesine puan yazdıramadı.

Öte yandan Monaco'yu konuk ettiği son altı Ligue 1 maçını kazanan Lyon'un serisi de sona ermiş oldu.

Ligde bir sonraki hafta Lyon, Strasbourg'u konuk edecek. Monaco ise Lens'i ağırlayacak.