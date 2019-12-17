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Lyon, Galatasaray'da kadro dışı kalan Nzonzi'ye talip oldu

Sezon başı Roma'dan Galatasaray'a 3 milyon 250 bin euro maaş ile kiralık olarak gelen ve Terim tarafından kadro dışı kalan Steven Nzonzi'nin ismi düş kırıklığı yaşayan Lyon ile anılıyor.

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Galatasaray'da disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi transfer iddiası ortaya çıktı. Fransız basını, 31 yaşındaki futbolcunun Lyon'un takibinde olduğunu yazdı. Lyon Sportif Direktörü Juninho da söz konusu transfer hakkında ipuçları verdi.

Juninho, "Ocak ayında transfer etmek istediğimiz oyuncular var ve bu isimler üzerinde çalışıyoruz. Sol bek, defansif orta saha ve kanat oyuncusu almayı planlıyoruz. Ancak devre arası transferinde kesinlikle hata yapma lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.

Fransızlar, Juninho'nun bu sözlerinin ardından Lyon'un gündeminde Steven Nzonzi'nin olduğunu duyurdu. 31 yaşındaki Nzonzi'nin Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı kalmasının Lyon için harika bir fırsat olduğu vurgulandı.

Steven Nzonzi'nin sözleşmesinin feshedilmesi halinde Juninho'nun Roma ile görüşmelere başlaması bekleniyor.

Listede ünlü isimler var

Lyon'un devre arası transfer listesinde Nzonzi'nin dışında, Digne (Everton) ve Lemar (Atletico Madrid) da var.

(Ntvspor)

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