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Spor

Lyon, Monaco'yu 2 golle yıktı

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Lyon, evinde Monaco'yu Toko Ekambi ve Jason Denayer'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

17 Ekim 2021 Pazar 00:48 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 00:48
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Fransa Ligue 1'de 10. haftanın en kritik maçında Lyon ile Monaco karşı karşıya geldi. Amaury Delerue'nun yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu. 75. dakikada Toko Ekambi'nin penaltı golüyle öne geçen Lyon'da skoru belirleyen isim Jason Denayer oldu.

Lyon, Belçikalı stoperin 90. dakikada attığı golle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve 16 puana yükseldi. 2 maç sonra kazanan, yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Peter Bosz'un öğrencileri, bu sonucun ardından 5. sıraya yerleşti.

3 maçlık galibiyet, 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Niko Kovac'lı Monaco ise 14 puanla 7. sırada yer aldı.

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