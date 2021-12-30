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Spor

Lyon, Xherdan Shaqiri ile yolları ayırmak istiyor

Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon'un geçtiğimiz yaz aylarında kadrosuna kattığı Xherdan Shaqiri ile ara transfer döneminde yolları ayırmak istediği iddia edildi.

30 Aralık 2021 Perşembe 18:33 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 18:33
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Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un, Xherdan Shaqiri ile yollarını ayırmak için harekete geçtiği ifade edildi.

L'Equipe'de yer alan haberde; Fransız ekibinin, yaz transfer döneminde Liverpool'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayındaki transfer döneminde satmak istediği kaydedildi.

Lyon'un hem Shaqiri'nin yüksek maliyeti ve beklenti altında kalan performansı, hem de finansal anlamda zor durumda olması nedeniyle İsviçreli futbolcunun satışını istediği aktarıldı.

Liverpool'dan yaz transfer döneminde transfer edilen Shaqiri, Fransız ekibiyle 2024'e kadar sürecek bir sözleşmenin altına imza atmıştı.

Lyon'da 13 maçta süre alan 30 yaşındaki kanat oyuncusu 1 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu.

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