Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü Gedson Fernandes kaydetti.

Öte yandan L'Equipe, Gedson Fernandes için dikkat çeken bir haber geçti. Fransız devinin yaz transfer döneminde Portekizli orta sahanın transferini gerçekleştiremediği belirtildi.

GEDSON FERNANDES OLMADI, VERETOUT TRANSFER EDİLDİ

Haberde Gedson Fernandes'in sezon başında Lyon için öncelikli hedef olduğu ve başarılı futbolcunun menajeriyle görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Gedson Fernandes transferini gerçekleştiremeyen Lyon'un Marsilya'dan Jordan Veretout'u kadrosuna kattığı aktarıldı.

LYON'UN PİŞMANLIĞI

Yine haberde dün akşamki maçın ardından Lyon yöneticilerinin, Gedson Fernandes konusunda pişmanlık yaşadığı vurgulandı.

GEDSON FERNANDES'İN SEZON İSTATİSTİKLERİ

2024-25 sezonuna harika bir giriş yapan Gedson Fernandes, tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta 7 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.