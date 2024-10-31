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Spor

Lyon'dan Beşiktaş itirafı!

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile oynadıkları maç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2024 Perşembe 16:53 - Güncelleme:
Lyon'dan Beşiktaş itirafı!
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Lyon son iki maçta alınan sonuçların ardından teknik direktör Pierre Sage, eleştiri oklarının hedefi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Beşiktaş karşılaşmasına kadar 5 maçı kazanan Fransız ekibi, Beşiktaş'a sahasında 1-0 kaybettikten sonra ligde Auxerre ile 2-2 berabere kalmıştı.

BEŞİKTAŞ İTİRAFI

Bu maçların ardından eleştirilen teknik direktör Pierre Sage, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş karşısında istediğimiz gibi oynadık ama maçın sonucu beklentilerimizi karşılamadı. Pazar günkü Auxerre maçında belki de değişiklikler nedeniyle iyi bir ritim yakalamakta zorlandık, dört oyuncu değişti, yedi oyuncu ise birkaç maç üst üste oynadı. Auxerre en çok koştuğumuz maçtı ama muhtemelen iyi koşmadık." dedi.

SIRADAKİ MAÇ LILLE

Lyon, bir sonraki maçında ligde cuma günü Lille deplasmanına gidecek.

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