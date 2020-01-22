Lyon'dan Jean Michael Seri için resmi açıklama

22.01.2020 14:39 - Güncelleme: 22.01.2020 14:39

SERI'NİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR



Aulas açıklamasında "Orta saha için iki alternatifimiz var. Biri İngiltere'den diğeri Brezilya'dan. İkisi de mükemmel oyuncu ama daha fazla konuşamam çünkü imza atmadık" ifadelerini kullandı

Fransız basını Brezilya'dan olan ismin Bruno Guimaraes, İngiltere'den işaret ettiği futbolcunun ise Galatasaray'ın Fulham'dan kiraladığı Seri olduğunu bildirdi.

12 MİLYON EURO VERDİ

Aulas, Seri için 12 milyon euroluk iki teklif yaptı. İngiliz temsilcisi bu teklifi büyük oranda kabul ederken, sarı kırmızılıların ise oyuncuyu bırakmaya yanaşmadığı bildirilmişti

GALATASARAY, 1.5 MİLYONA KİRALADI

Sezon başında 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle Galatasaray'a gelen 28 yaşındaki Fildişili orta saha, bu sezon 20 resmi maçta forma giydi ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.

(Sporx)