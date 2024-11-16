İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2024 Cumartesi / 15 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4465
  • EURO
    36,3032
  • ALTIN
    2837
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lyon'dan Wilfried Zaha kararı! Galatasaray'a dönecek mi?
Spor

Lyon'dan Wilfried Zaha kararı! Galatasaray'a dönecek mi?

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son bölümünde Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, Fransız ekibinin yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle devre arasında sarı-kırmızılılara geri dönebilir.

16 Kasım 2024 Cumartesi 19:49 - Güncelleme:
Lyon'dan Wilfried Zaha kararı! Galatasaray'a dönecek mi?
ABONE OL

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, büyük bir maddi sıkıntıyla karşı karşıya kalmış durumda.

Fransız basını, kulübün 500 milyon euro borcu olduğunu iddia ederken kulübün başkanı John Textor, eksi 100 milyon euro'da olduklarını söyledi. Textor, "Kulüp şu anda tehlikede değil. Eksi 100 milyon euro'dayız ancak şirketin yüzde 45 hissesi bulunan diğer kulübü Crystal Palace'ın hisseleri yakın zamanda satılacak ve oradan gelen parayı Lyon'a aktaracağız." dedi.

GALATASARAY'A GERİ DÖNEBİLİR

Lyon'un yaşanan bu sıkıntılar nedeniyle özellikle devre arası transfer döneminde birçok oyuncusu ile yollarını ayırması bekleniyor. Bu isimlerden biri Wilfried Zaha olabililir. Fransız basını, daha önce Lyon'un Zaha'nın performansından memnun olmadığını ve Fildişili futbolcunun devre arasında Türkiye'ye geri dönebileceğini gündeme taşımıştı. Lyon'da yaşanan bu gelişmeler sonrası Zaha'nın devre arasında Galatasaray'a geri dönme olasılığı yeniden gündeme geldi.

Lyon'a transferi sonrası Fransız ekibinde 5 maçta süre bulan 31 yaşındaki Zaha, 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.