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Spor

Lyon'un cezası belli oldu! Küme düşebilirler

Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Olympique Lyon, mali borçları sebebiyle 'geçici' küme düşürülme cezası aldı.

15 Kasım 2024 Cuma 22:47 - Güncelleme:
Lyon'un cezası belli oldu! Küme düşebilirler
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Fransa Ligue 1'in köklü kulüplerinden Olympique Lyon'da deprem gibi bir gelişme yaşandı.

Fransız basınından GFFN'nin haberine göre; mali borçları sebebiyle Fransa Futbol Federasyonu tarafından soruşturma altına alınan Lyon'un cezası belli oldu.

Habere göre; Olympique Lyon, mali durumu nedeniyle "geçici" küme düşme cezası ve transfer yasağı cezası aldı. Lyon, sezon başındaki borçlarını ödeyememesi halinde küme düşürülecek.

"500 MİLYON EURO TEMİZLENMELİ"

Öte yandan habere göre; Lyon'un küme düşmemesi için borcunun 500 milyon euro'luk kısmını temizlemesi gerekiyor.

Bununla birlikte haberde, 100 milyon euro transfer geliri hedefleyen Lyon kulübü, Rayan Cherki ve Malick Fofana gibi genç yıldızlarını satmak zorunda kalabileceği belirtildi.

  • Lyon
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  • küme düşme

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