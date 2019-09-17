Lyon-Zenit maçından kazanan çıkmadı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu start aldı. Lyon, sahasında ağırladığı Zenit ile 1-1 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Olympique Lyon evinde ağırladığı Zenit ile 1-1 berabere kaldı.
Zenit golü 41. dakikada Sardar Azmoun ile bulurken, Lyon 51. dakikada Memphis Depay'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.
SEZONUN İLK GOLÜ
Zenit'in Sardar Azmoun ile bulduğu gol aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk golü olarak kayıtlara geçti.
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