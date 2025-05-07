Henüz 17 yaşındayken Real Madrid'in bonservisine 45 milyon euro ödediği Vinicius Junior özellikle son 3 sezondaki performansıyla dünya futboluna damga vurdu. Son dönemin en iyi futbolcuları arasında gösterilen 24 yaşındaki süper yıldız için bu sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki haberler yoğunlaşmaya başladı. İspanyol basını, Vinicius Junior için yeni adresi açıkladı.

VİNİCİUS JUNİOR AYRILIYOR

Kylian Mbappe'nin transferi sonrası Real Madrid'deki ego savaşlarından Vinicius junior da nasibini aldı. İspanyol basını, Brezilyalı sol kanadın son dönemde takımda huzursuzluk oluşturduğu yönünde iddialar ortaya attı.

Bu gelişmelerin ardından Real Madrid'de yeni bir karar alındı. Eflatun beyazlılar, Vinicius Junior ile sezon sonunda yollarını ayırmak için teklifleri değerlendirecek.

TARİHE GEÇECEK TRANSFER

Vinicius Junior transferi için birçok kulüp Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Manchester United, Chelsea, Paris Saiint-Germain gibi devlerin Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak istediği öne sürülürken en çarpıcı transfer hamlesi ise Suudi Arabistan'dan geldi.

Bir Suudi ekibinin Vinicius Junior transferi için Real Madrid'e 300 milyon euro teklif edeceği bilgisi İspanyol basınındaki haberin detaylarında yer aldı. Bunun yanı sıra yıldız futbolcuya da yıllık 200 milyon euro maaş önerileceği belirtildi.

İmzaların atılmasu durumunda Vinicius Junior tarihin en pahalı ve en çok kazanan ismi olarak tarihe geçecek.

49 MAÇTA 34 GOL KATKISI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 49 maçta sahaya çıkan Vinicius Junior takımı adına 20 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.

Star Gazetesi