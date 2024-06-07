Sarı lacivertlilerin bonuslar ve reklam payı hariç 10.5 milyon euro garanti ücrete anlaştığı Jose Mourinho'nun kazancı, İngiliz medyasında tartışma konusu oldu. Başkan Ali Koç'un, "Ekibiyle birlikte maliyeti 12 milyon euro" açıklamasından sonra Mirror bu durumu haber yaptı. Mourinho için şu ifadeler kullanıldı: "Son dönemdeki düşüşüne rağmen etkileyici bir maaşla görevine başladı. Suudi Arabistan'dan 30 milyon euroyu aşkın öneriler gelse de Avrupa'daki en cazip sözleşmelerden biri." Nogomania adlı sitede ise "Jose Mourinho bu ücretiyle başkanlık yarışının kazananı oldu" denildi.