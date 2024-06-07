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Spor

Maaşı İngiltere'de gündem oldu! ''Başkanlık yarışında kazanan Jose Mourinho''

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile 12 milyon euro'ya anlaşma sağladı. Bu rakam İngiliz basınında gündem oldu ve 'Son dönemdeki düşüşüne rağmen etkileyici bir maaşla görevine başladı.' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Akşam7 Haziran 2024 Cuma 09:05 - Güncelleme:
Maaşı İngiltere'de gündem oldu! ''Başkanlık yarışında kazanan Jose Mourinho''
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Sarı lacivertlilerin bonuslar ve reklam payı hariç 10.5 milyon euro garanti ücrete anlaştığı Jose Mourinho'nun kazancı, İngiliz medyasında tartışma konusu oldu. Başkan Ali Koç'un, "Ekibiyle birlikte maliyeti 12 milyon euro" açıklamasından sonra Mirror bu durumu haber yaptı. Mourinho için şu ifadeler kullanıldı: "Son dönemdeki düşüşüne rağmen etkileyici bir maaşla görevine başladı. Suudi Arabistan'dan 30 milyon euroyu aşkın öneriler gelse de Avrupa'daki en cazip sözleşmelerden biri." Nogomania adlı sitede ise "Jose Mourinho bu ücretiyle başkanlık yarışının kazananı oldu" denildi.

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