  • Maç başladığı gibi bitti! Göztepe ile Kocaelispor, puanları paylaştı
Spor

Maç başladığı gibi bitti! Göztepe ile Kocaelispor, puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı.

23 Kasım 2025 Pazar 16:42
Maç başladığı gibi bitti! Göztepe ile Kocaelispor, puanları paylaştı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Göztepe, 23 puana yükseldi. Kocaelispor ise puanını 15 yaptı. Göztepe, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Göztepe, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Göztepe atağında sol taraftan ceza sahasına kullanılan taçta defanstan seken topla altı pas içerisinde buluşan Dennis'in şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

26. dakikada Kocaelispor atağında, sol kanattan Agyei'nin getirip ön direğe gönderdiği topu defans araya girerek kornere gönderdi.

41. dakikada Göztepe'den Juan, ceza sahası önünden kaptığı topla gitmek isterken Balogh'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Balogh'a kırmızı kart gösterdi. VAR'ın uyarısı sonucu pozisyonu izleyen hakem Ali Yılmaz, kırmızı kartı iptal ederek oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı.

45+2 dakikada iki takımın oyuncuları arasında bir pozisyonda yaşanan gerginlikte Göztepe'den Miroshi'nin, Kocaelispor'dan Keita'ya yaptığı hareketi hakem Ali Yılmaz, kırmızı kartla cezalandırdı. VAR'ın uyarası sonucu pozisyonu izleyen hakem, kırmızı kartı iptal ederek oyunca sarı kart gösterdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...

Detaylar geliyor...

