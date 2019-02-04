Maç başladığı gibi bitti
Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Bursaspor ile Atiker Konyaspor golsüz berabere kaldı.
Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçı iki yeşil-beyazlı ekibin karşılaşmasına sahne oldu. Bursaspor ile Atiker Konyaspor, saat 20.00'de başlayan mücadelede 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Bursaspor puanını 24'e çıkarırken, konuk ekip Konyaspor ise 32 puana yükseldi.
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