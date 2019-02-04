Maç başladığı gibi bitti

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçı iki yeşil-beyazlı ekibin karşılaşmasına sahne oldu. Bursaspor ile Atiker Konyaspor, saat 20.00'de başlayan mücadelede 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Bursaspor puanını 24'e çıkarırken, konuk ekip Konyaspor ise 32 puana yükseldi.