Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın son düdüğüyle birlikte ortalık bir anda karıştı.
Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı ile Trabzonsporlu futbolcular arasında tansiyon yükseldi.ABDÜLKERİM BARDAKCI KIRMIZI KART GÖRDÜbeIN Sports'un haberine göre; Abdülkerim Bardakcı, maç sonunda ikinci sarı kartını gördü ve Göztepe maçında cezalı duruma düştü.
