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Spor

Maç bitti saha karıştı! Beşiktaşlı futbolculara saldırı

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maçın ardından sahada olay çıktı.

5 Eylül 2022 Pazartesi 00:02 - Güncelleme:
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Beşiktaş , Süper Lig 'in 5. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti ve 13 puana ulaşarak liderlik koltuğunu Konyaspor 'dan devraldı. Siyah Beyazlılar'ın gollerini Muleka, Dele Alli ve penaltıdan N'Koudou atarken Başkent ekibinin Beridze ile bulduğu sayılar puan için yeterli olmadı.

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olan Sarı-Lacivertliler, 2020- 2021 sezonunda Süper Lig'de çıktığı son 8 maçından galibiyetle ayrılamamıştı. Bu sezon da 4 maçtır kazanamayan Başkent ekibi, Süper Lig'deki galibiyet hasretini Beşiktaş karşısında dindiremedi.

12 maçtır 3 puana hasret kalan ve 1 puanla ligin son sırasında yer alan Ankara temsilcisinde gerginlik hat safhaya ulaştı, maçın ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

Mete Kalkavan'ın son düdüğü çalmasının ardından sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı, Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun'a uçan tekme attı.

İşte o anlardan görüntüler:

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