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Spor

Maç esnasında bir anda yere yığıldı! Hakem karşılaşmayı erteledi

İngiltere Premier Lig'de Bournemouth ile Luton Town karşı karşıya geldi. Luton Town forması giyen Tom Lockyer, mücadelenin 60. dakikasında bir anda yere yığıldı. Olay sonrası hakem maçı tatil etti.

16 Aralık 2023 Cumartesi 20:00 - Güncelleme:
Maç esnasında bir anda yere yığıldı! Hakem karşılaşmayı erteledi
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İngiltere Premier Lig'de Bournemouth-Luton Town maçında yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı.

Luton Town forması giyen Tom Lockyer, mücadelenin 60. dakikasında bir anda yere yığıldı.

Sağlık ekiplerinin oyuncuya yaklaşık 10 dakikalık müdahalesi sonrasında, 29 yaşındaki oyuncu sedyeyle saha kenarına alındı.

Bournemouth kulüp doktoru, daha sonra Tom Lockyer'in bilincinin açık olduğunu ve söylenenlere tepki verdiğini duyurdu.

Yaşanan bu olay sonrası 1-1 devam eden Bournemouh - Luton Town mücadelesi ileri bir tarihe ertelendi.

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