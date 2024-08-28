Copa Libertadores'te Nacional ile Sao Paulo arasında oynanan çeyrek final mücadelesinde rahatsızlanan Uruguaylı oyuncu Juan Izquierdo'dan acı haber geldi.

Izquierdo, maç esnasında yaşadığı kalp ritim bozukluğu sonrası yere yığılmış ve ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

ACI HABER GELDİ

Yaklaşık dört gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden Uruguaylı oyuncudan acı bu haber geldi.

Uruguaylı oyuncu, Juan Izquierdo, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Nacional kulübü yaptığı açıklamada vefat haberini duyururken, 'Nacional Futbol Kulübü, yüreklerimizde en derin acı ve etkiyle, sevgili oyuncumuz Juan Izquierdo'nun vefatını duyuruyor. Ailesine, dostlarına, meslektaşlarına ve yakınlarına en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Nacional onarılamaz kaybının yasını tutuyor. Huzur içinde yat Juan, sonsuza kadar bizimle olacaksın.' ifadeierini kullandı.