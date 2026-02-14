Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, müsabaka öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Tekke, "Çok güzel bir ambiyans. Tribünler çok şükür dolu. Galip gelmek istiyoruz. Fenerbahçe ile oynadığımız maçların değerinin farkındayız. Çok zor maç. Her maça farklı hazırlanan bir hocası var Fenerbahçe'nin. Zor bir maç olacak. Biz her şeyle beraber son haftalarda verdiğimiz duyguyu vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik adam, "Biz maç maç gidiyoruz. Bu ligin son maçı değil. Daha çok maç var. Kazandığımız takdirde, bunu arzu ediyoruz, takibe devam etmiş olacağız. Ancak herhangi bir olumsuzlukta, futbolun içerisinde bu var. Bu tip maçları anlar belirler. Tüm detaylarıyla beraber yapabileceğimiz, hazırlanabileceğimiz tüm şekillere hazırlandık. Top bizdeyken 2-3 şekil, top rakipteyken durumlar... Sürpriz bir şey yok fakat bugün performanslar çok çok önemli. Özel dikkat etmemiz gereken şeyler var. Biraz sanki bekleyecekmiş gibi görünüyor Fenerbahçe, hızlı hücumlar ve duran toplarla gelecekler. Biz de aynı şekilde. Gayet sakiniz ve öyle olmak zorundayız. Özgüvenimiz yerinde. Genç oyuncularımız var, hata yapabilirler. Merkezden top kaybetmemeye dikkat etmeliyiz. Hafta içi olabilecek her şeye çalıştık. Taktik, oyun içinde konumlanmalar, oyunun şekli değişebilir. Ondan daha önemlisi verdiğimiz duygu. Dolayısıyla biz 1 yıldır yaptığımız şey var, her maça aynı ciddiyetle bakıyoruz. Galip gelerek taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.