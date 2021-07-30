Star.com.tr 30 Temmuz 2021 Cuma 22:01 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 22:01

Fransa Ligue 1'de Lille ile sezonu şampiyon tamamlayan Zeki Çelik, Fransa Şampiyonlar Kupası'nda PSG ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. İsrail'in Tel Aviv kentinde oynanacak finalde Fransa Kupası şampiyonu Paris Saint-Germain ile Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille karşı karşıya gelecek. Sport.fr'nin haberine göre, Zeki Çelik'in cezalı olmasını nedeniyle eksik maça eksik çıkacak olan Lille'de bu cuma sabahı antrenmana çıkmayan Renato Sanches'te forma giyemeyecek.

SERGİO RAMOS FORMA GİYEMEYECEK



PSG'de Lille gibi birçok eksikle uğraşmak zorunda kalacak. PSG'de Kylian Mbappe, Neymar, Marco Verratti, Georginio Wijnaldum veya Gianluigi Donnarumma takıma katılmazken, PSG'nin yeni yıldızı Sergio Ramos da forma giyemeyecek.

TRANSFER TEKLİFLERİ GERİ ÇEKİLDİ



Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, milli futbolcusu Zeki Çelik için gelen transfer tekliflerine 15 milyon euro cevabını vermişti. İngiltere Premier Lig ekipleri tarafından da yakından takip edilen Zeki'ye İtalya'dan da ilgi büyüktü. Başta Inter olmak üzere bir çok kulüple anılan Zeki için transfer teklifleri yüksek bonservis nedeniyle geri çekilmişti.

29 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST

Zeki Çelik bu sezon Lille formasıyla çıktığı 29 lig maçında 3 gol 2 asistlik performans gösterdi. Zeki'nin Lille ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Türkiye'nin EURO 2020'ye veda etmesinin ardından transfer görüşmelerinin yoğunlaştığı milli futbolcunun yeni adresi merak konusu.