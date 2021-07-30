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Spor

Maç öncesi Lille'de kriz! Zeki Çelik'ten kötü haber

Geçtiğimiz sezonu Lille'de şampiyon tamamlayan milli futbolcu Zeki Çelik Fransa Şampiyonlar Kupası'nda forma giyemeyecek. Cezalı, olan milli sağ bek Zeki Çelik, Pazar günü Tel Aviv'de PSG'ye karşı takımını yalnız bırakacak. Takım kurmakta kriz yaşayan Lille'de Zeki'nin yokluğunda takımın yıldızlarından Renato Sanches'te forma giyemeyecek.

Star.com.tr30 Temmuz 2021 Cuma 22:01 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 22:01
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Fransa Ligue 1'de Lille ile sezonu şampiyon tamamlayan Zeki Çelik, Fransa Şampiyonlar Kupası'nda PSG ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. İsrail'in Tel Aviv kentinde oynanacak finalde Fransa Kupası şampiyonu Paris Saint-Germain ile Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille karşı karşıya gelecek. Sport.fr'nin haberine göre, Zeki Çelik'in cezalı olmasını nedeniyle eksik maça eksik çıkacak olan Lille'de bu cuma sabahı antrenmana çıkmayan Renato Sanches'te forma giyemeyecek.

SERGİO RAMOS FORMA GİYEMEYECEK

PSG'de Lille gibi birçok eksikle uğraşmak zorunda kalacak. PSG'de Kylian Mbappe, Neymar, Marco Verratti, Georginio Wijnaldum veya Gianluigi Donnarumma takıma katılmazken, PSG'nin yeni yıldızı Sergio Ramos da forma giyemeyecek.

TRANSFER TEKLİFLERİ GERİ ÇEKİLDİ

Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, milli futbolcusu Zeki Çelik için gelen transfer tekliflerine 15 milyon euro cevabını vermişti. İngiltere Premier Lig ekipleri tarafından da yakından takip edilen Zeki'ye İtalya'dan da ilgi büyüktü. Başta Inter olmak üzere bir çok kulüple anılan Zeki için transfer teklifleri yüksek bonservis nedeniyle geri çekilmişti.

29 MAÇTA 3 GOL 2 ASİST

Zeki Çelik bu sezon Lille formasıyla çıktığı 29 lig maçında 3 gol 2 asistlik performans gösterdi. Zeki'nin Lille ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Türkiye'nin EURO 2020'ye veda etmesinin ardından transfer görüşmelerinin yoğunlaştığı milli futbolcunun yeni adresi merak konusu.

Star.com.tr

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