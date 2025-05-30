İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2025 Cuma / 3 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2609
  • EURO
    44,6623
  • ALTIN
    4154.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maç öncesi şampiyonluk koreografisi! Galatasaray tribünlerinden 5. yıldız vurgusu
Spor

Maç öncesi şampiyonluk koreografisi! Galatasaray tribünlerinden 5. yıldız vurgusu

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir2i konuk etti. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan sarı kırmızılılarda taraftarlar, mücadele öncesi koreografi düzenledi.

Haber Merkezi30 Mayıs 2025 Cuma 20:34 - Güncelleme:
Maç öncesi şampiyonluk koreografisi! Galatasaray tribünlerinden 5. yıldız vurgusu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar müsabaka öncesinde yine önemli bir koreografiye imza attı. Sarı-kırmızılı taraftarların 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza vurgu yaptığı koreografi, 3 tribünde gerçekleştirildi.

Kuzey tribününde kartonlarla Okan Buruk'un fotoğrafı yapılırken, daha sonra 'The Winner One' yazısı ve futbolcuların yer aldığı görsel açıldı. Doğu tribününde de sarı-kırmızı kartonlarla 'İlk ve tek' yazısı ile '5 yıldız' yapılırken ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 2017 yılında söylediği 'Onlar dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takarız' sözünün pankartı açıldı. Güney tribününde ise kartonlarla 25 yazısı gerçekleştirildi.

Ayrıca koreografi sırasında Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, sezon içerisinde açıklamaları hoparlörlerden çaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.