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Spor

Maç sırasında yere yığılan oyuncunun son durumu açıklandı!

İngiltere Premier Lig'de Luton Town forması giyen Tom Lockyer, mücadelenin 60. dakikasında bir anda yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin oyuncuya yaklaşık 10 dakikalık müdahalesi sonrasında, 29 yaşındaki oyuncu sedyeyle saha kenarına alındı. Daha sonra oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bir açıklama geldi.

AA17 Aralık 2023 Pazar 01:12 - Güncelleme:
Maç sırasında yere yığılan oyuncunun son durumu açıklandı!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Luton Town'ın kaptanı Tom Lockyer'ın, maç sırasında kalbinin durduğu ve yapılan erken müdahalenin ardından sağlık durumunun stabil hale geldiği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki takımın sağlık ekibi tarafından saha içinde yapılan ilk müdahale nedeniyle Lockyer'in sedyeye taşındığı sırada uyarılara tepki vermeye başladığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Galli oyuncunun sağlık durumunun stabil olduğu ve detaylı testlere gireceği belirtilerek, sağlık ekiplerine erken müdahalesi nedeniyle teşekkür edildi.

Ligin 17. haftasında, Luton Town'ın deplasmanda Bournemouth ile bugün oynadığı 1-1 eşitlikle devam eden mücadelenin 59. dakikasında Lockyer, topla mücadelenin olmadığı bir bölgede yere yığılmıştı. 29 yaşındaki oyuncu, ilk müdahalenin ardından sedyeyle saha kenarına alınmış ve hakem kararıyla maç, yarıda kalmıştı.

Tom Lockyer, takımının geçen sezon mayıs ayında Coventry City ile oynadığı Premier Lig'e yükselme play-off finali maçında da yere yığılarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp ameliyatı geçiren savunma oyuncusu, sağlık durumunun düzelmesi gerekçesiyle haziran ayında futbola dönüş yapmıştı.

  • Tom Lockyer
  • Luton Town
  • sağlık durumu

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