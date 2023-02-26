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Spor

Maç sonrası olanlar oldu! Süper Lig'de beklenmedik ayrılık

Hazırlık maçında evinde Galatasaray'a 4-2 yenilen Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli, görevi bıraktı.

26 Şubat 2023 Pazar 22:35 - Güncelleme:
Maç sonrası olanlar oldu! Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
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Alanyaspor'un Galatasaray'a 4-2 yenildiği maçın ardından Frencesco Farioli sürpriz bir karar aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Alanyaspor'da teknik direktör Farioli görevini bıraktı.

İtalyan teknik adamın Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaştığı öğrenildi.

Ağustos 2020'de Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcısı olarak Türkiye kariyerine başlayan 33 yaşındaki teknik direktör, Fatih Karagümrük'te görev almasının ardından Akdeniz ekibine dönmüştü.

Aralık 2021'de Bülent Korkmaz'ın yerine göreve başlayan Farioli, Alanyaspor'da 47 maça çıktı ve 21 galibiyet, 10 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak 1.55 puan ortalaması yakaladı.

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