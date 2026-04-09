Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği 90 dakikanın sona ermesinin ardından saha içerisinde Uğurcan Çakır ile İsmail Köybaşı arasındaki diyalog sosyal medyaya damga vurdu.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular sahada tebrikleşirken, yayıncı kuruluşun ekranlarına yansıyan bir sohbet izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Uğurcan Çakır ile tecrübeli isim İsmail Köybaşı arasındaki ayaküstü diyalog kameralara takıldı.

Ağır bir rahatsızlık geçirmesine rağmen zorlu mücadelede sahada olduğu anlaşılan Uğurcan Çakır'ın İsmail Köybaşı'na, "Allah çarpsın hastalıktan ölüyorum abi." ekrana yansıdı.