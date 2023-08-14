Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Younes Belhanda ve 90+1. dakikada Yusuf Erdoğan attı. Rizespor'un golü 87. dakikada Mary'den geldi.

Adana Demirspor, Konferans Ligi'ndeki 5-1'lik Osijek galibiyetinin ardından yükselişini sürdürdü.

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, ilk resmi maçında mağlup oldu.

Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Rizespor ise Alanya'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Belhanda'dan aldığı pasla ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın vuruşunda, savunmadan seken topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.

19. dakikada orta sahadan Belhanda'nın attığı topa hareketlenen Yusuf Sarı'dan önce araya giren savunma, topu, ceza sahası dışına çıkan kaleci Gökhan Akkan'a kazandırarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada ceza sahası dışında sağ kanatta topu önünde bulan Olawoyin'in bekletmeden uzak mesafeden vuruşunda, top yan direğe çarpıp dışarı çıktı.

27. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ kanattan Svensson'un ortasında topa hakim olan Belhanda, ceza sahası içinde önce Cherif Ndiaye ile paslaştı. Aldığı pasta topu kontrol eden Belhanda'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

31. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest atışta ceza sahasında savunmanın havalandırdığı topa yükselen Alikulov'un kafa vuruşunda top, kaleci Ertaç Özbir'den oyun alanına döndü.

36. dakikada Emirhan Topçu'nun pasında sol kanattan ceza alanına giren Benhur Keser'in vuruşunda, top dışarı çıktı.

42. dakikada Belhanda ile paslaşarak sağ kanattan ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın yerden ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Rodrigues sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf şutunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada ceza yayı üzerinden Mithat Pala'nın şutunda top üstten auta çıktı.

85. dakikada hızlı bir şekilde ceza sahasına giren Akintola'nın, kaleci Gökhan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Gökhan topu kurtardı.

86. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza yayı üzerinden şutunda top az farkla auta çıktı.

87. dakikada sağ taraftan Alberk kullandığı köşe atışında ön direkte Emirhan topu kafayla arka direğe çevirdi. Orada bulunan J.Mary kafayla topu filelere gönderdi. 1-1

90+1. dakikada savunmadan seken topu Yusuf Erdoğan penaltı noktasında göğsüyle kontrol etti. Ardından sol ayağıyla yaptığı vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Esat Sancaktar

Y. Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues (Abdurrahim Dursun dk. 77), Stambouli, Emre (Dorukhan Toköz dk. 60), Yusuf (Yusuf Erdoğan dk. 72), Belhanda, Nani (Akintola dk. 60), C. Ndiaye (M. Niang dk. 77)

Yedekler: Goran Karacic, İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Niang, Manev, İzzet Çelik

Teknik Direktör: Patrick Kluivert

Çaykur Rizespor: Gökhan, Eray (Muhammet Şahin dk. 75), Aliqulov (Anıl Yaşar dk. 66), Emirhan, Halil İbrahim (Alberk Koç dk. 75), Mithat, Zeqiri, Olawoyin, Oscar Pinchi (Varesanovic dk. 60), Benhur, Diouf (J. Mary dk. 46)

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Honi, Eren Emre Aydın, Alberk Koç, Güvenç Usta, Muhammet Enes Şebelek

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Belhanda (dk. 27), Yusuf Erdoğan (dk. 90+1) (Y. Adana Demirspor), J. Mary (dk. 87) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Emre Akbaba, Belhanda, M.Niang, Rodrigues, Svensson, Semih Güler (Y.Adana Demirspor), Zeqiri, Oscar Pinchi, Mithat Pala, Alberk Koçi Muhammet Şahin, Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)