Süper Lig'de 36. hafta maçında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'ın golünü 61. dakikada Jackson Muleka kaydetti. Alanyaspor'un golü 79. dakikada Ahmed Hassan'dan geldi.

Beşiktaş'ta Jackson Muleka 64 dakikada, Gedson Fernandes ise 86. dakikada sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemedi.

Bu beraberliğin ardından Beşiktaş 55, Alanyaspor 50 puana ulaştı.

Süper Lig'de Beşiktaş gelecek hafta Hatayspor'u ağırlayacak. Alanyaspor, Samsunspor'a konuk olacak.

BEŞİKTAŞ'TA KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe Ziraat Türkiye Kupası'ndaki MKE Ankaragücü maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 5 değişiklik yaptı.

Topraktepe, Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmada, kupa maçında ilk 11'de görev verdiği isimlerden Mert Günok, Svensson, Salih Uçan, Necip Uysal, Muçi, Masuaku'yu Alanyaspor karşısında da sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı takımda Milot Rashica, Rachid Ghezzal ve Alex Oxlade-Chamberlain sakatlıkları nedeniyle, Al-Musrati, Omar Colley ve Semih Kılıçsoy da kart cezaları nedeniyle kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta Alanyaspor karşısında ayrıca Tayyip Talha Sanuç, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Onur Bulut ve Muleka ilk oynadı.

Topraktepe, kalede Mert Günok'u oynatırken, savunma dörtlüsünü Svensson, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta ikilide Salih Uçan ve Gedson yer alırken, hücumda Onur Bulut, Muçi ve Cenk Tosun oynadı. Topraktepe gol yollarında ise Muleka'ya güvendi.

Beşiktaşlı taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Taraftarlar, maç öncesinde de futbolculara tezahüratlarla destek verdi.

ALANYASPOR'DA 4 FARKLI İSİM!

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 35'inci haftasında 1-1 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Ahmed Hassan'ın yerine Ui Jo Hwang'i, Efecan Karaca'nın yerine Eduardo'yu, Yusuf Özdemir'in yerine Augusto'yu, Furkan Bayır'ın yerine Fatih Aksoy'u ilk 11'de görevlendirdi.

Tekke, ilk 11'i Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Coelho, Fer, Oğuz Aydın, Augusto, Eduardo, Hwang oluşturdu.

İLK YARIDA MASUAKU DİREĞE TAKILDI

İki takımın kontrollü bir oyun anlayışıyla mücadele ettiği ilk yarıda, zaman zaman hem Alanyaspor, hem de Beşiktaş gol için hızlı ataklar geliştirmeye çalıştılar. Ancak hem son paslar, hem de final şutları, iki takıma da aradığı golü getiremedi.

Mücadelenin 24. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muçi, ceza sahası dışında Fer'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Masuaku'nun şutunda, barajı geçen top üst direğe çarpıp dışarı çıktı. İlk yarıda gol olmayınca, soyuna odasına golsüz eşitlikle gidildi.

MULEKA GOLÜ ATTI, ÇIKTI

İkinci yarıya daha istekli başlayan Beşiktaş, Alanyaspor kalesine daha etkili gitmeye başladı. Alanyaspor da Beşiktaş savunmasının arkasında derinlemesine toplar atarak, siyah-beyazlılara karşı boşluklar aradı. Mücadelede dakika 61'ü gösterdiğinde, Beşiktaş golü buldu. Sağ kanatta oynayan Onur Bulut'un orasına Muleka arka direkte sert bir şekilde kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Beşiktaş'ın attığı golden önce ceza sahası içinde ayağına darbe olduğunu belirterek yerde kalan ve penaltı bekleyen Jackson Muleka, oyuna devam edemedi. Kenara gelen Muleka'nın yerine Emrecan Terzi oyuna girdi.

ALANYASPOR'UN GOLÜ AHMED HASSAN'DAN

Beşiktaş'ın golünden sonra ataklarını sıklaştıran Alanyaspor, 79. dakikada beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Ahmed Hassan'ın golüyle durumu 1-1 oldu. Ahmed Hassan golden sonra formasını çıkarttı ve büyük bir sevinç yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA BİR SAKATLIK DAHA

Beşiktaş orta sahasının önemli isimlerinden Gedson Fernandes, Alanyaspor deplasmanında oyuna devam edemedi. Maçın 86. dakikasında kenara gelen Gedson Fernandes'in yerine Fahri Kerem Ay oyuna girdi. Öte yandan Cenk Tosun ve Onur Bulut da yerlerini genç oyunculardan Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Cemal Azad Demir'e bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

24. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muçi, ceza sahası dışında Fer'in müdahalesi sonucu yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Masuaku'nun şutunda, barajı geçen top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

29. dakikada Alanyaspor'un ortadan geliştirdiği atakta Eduardo, topu ceza sahası içinde Hwang ile buluşturdu. Bu futbolcunun kaleyi çapraz gören noktada çektiği şutta Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine yerden gönderdiği topa Hwang gelişine vurdu ama meşin yuvarlak direğin yakınından dışarı gitti.