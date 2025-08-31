Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ilk sınavına çıkan siyah beyazlılar, mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Alanyaspor'un gollerini, 45+5'te İbrahim Kaya (P) ve 76. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Süper Lig'deki ikinci maçında ilk yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı. Alanyaspor ise 3. maçın ardından 4 puana yükseldi.

SERGEN YALÇIN İLK SINAVINA ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının son resmi maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Yalçın, Alanya Oba Stadı'nda yapılan maça Mert Günok, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Muçi, Rafa Silva ve Abraham 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Joao Mario, Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu yer aldı.

Sergen Yalçın, UEFA Konferans Ligi'nde evlerinde 1-0 mağlup olarak Avrupa'dan elendikleri Lausanne maçının ilk 11'inde yer alan Taylan Bulut, Emirhan Topçu ve Joao Mario ile sakatlığı süren Paulista'nın yerine Djalo, Muçi, Jurasek ve Kartal Kayra Yılmaz'a yer verdi.

ALANYASPOR CEPHESİ

Turuncu-yeşilli takımın Portekizli teknik direktörü Joao Pereira ise geçen hafta deplasmanda oynadıkları ikas Eyüpspor maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Pereira, Eyüpspor karşısında ilk 11'de yer alan futbolculardan Güven Yalçın'ın yerine İbrahim Kaya'ya, Sporar'ın yerine de Ogundu'ya yer verdi.

Pereira, karşılaşmaya Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu 11'iyle çıktı.

Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Güven Yalçın, Arda Usluoğlu, Janvier, Fatih Aksoy ve Viana yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ın geri pasında araya giren Ogundu, ceza sahası içinde kaleyi çaprazdan gören noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

14. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Svensson, topu Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

45+5. dakikada Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ın rakip savunmanın arkasına attığı uzun topa hareketlenen Ogundu, ceza sahasında Djalo ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Kaya, takımını öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

58. dakikada Jurasek'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Ndidi'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.

61. dakikada Orkun Kökçü'nün sağ köşeden kullandığı kornerde ceza alanı içerisinde topa iyi yükselen Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kurtardı.

76. dakikada ceza alanı sağ çaprazda Ogundu'nun pasında topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

80. dakikada Ümit Akdağ'ın kaleciye geri pasında araya giren Rafa Silva'nın şutu yandan autta çıktı.

82. dakikada Jurasek'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada altıpas üzerinde Rafa Silva'nın dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Kadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir, Samet Çiçek

Corendo Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Enes Keskin dk. 29), Makouta (İzzet Çelik dk. 67), Mastro, Yusuf Özdemir (Fatih Aksoy dk. 88), İbrahim Kaya, Hwang (Güven Yalçın dk. 67), Ogundu (Efecan Karaca dk. 88)

Yedekler: Victor, Bedirhan Özyurt, Arda Usluoğlu, Janvier, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, David Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz (Demir Ege Tıknaz dk. 74), Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü (Joao Mario dk. 74), Ernest Muçi (Toure dk. 57), Rafa Silva, Tammy Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Salih Uçan, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Sanuç, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: İbrahim Kaya (dk. 45+5 pen.), Güven Yalçın (dk. 76) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Jonas Svensson, Djalo, Uduokhai (Beşiktaş), Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor)