Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.
Gain Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor, 8. dakikada Denis Draguş'un golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor'da Florent Hadergjonaj 44. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi. Dakikalar 50'yi gösterirken ise Alanyaspor'da Loide Augusto takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Öte yandan Alanyaspor'da Yusuf Özdemir, 70. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
90+7. dakikada Bordo-Mavililer'in Enis Destan'la bulduğu gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.
5 maç sonra kazanan Alanyaspor, 14 puana yükseldi. Ligde 3 maç üst üste mağlubiyet aldıktan sonra geçen hafta Adana Demirspor'u 5-0 yenen Trabzonspor ise bu yenilgi sonrası 15 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Alanyaspor, Kayserispor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
DENİS DRAGUŞ'TAN İLK GOL
8. dakikada Trabzonspor'un golünü kaydeden Denis Draguş, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk golünü attı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Mendy'nin pasında topla buluşan Draguş ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
31. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşu üstten auta gitti.
41. dakikada Makouta'nın ceza sahası sol çaprazında Cihan'ın müdahalesiyle yerde kalması neticesinde hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
44. dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
50. dakikada Hadergjonaj'ın ara pasına hareketlenen Augusto, sağ çaprazdan ceza saha içine girip yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 2-1
52. dakikada ceza sahası içerisinde Draguş'un akrobatik vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.
53. dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası yayından sert şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
66. dakikada Alanyaspor savunmasının hatasında Cham'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Banza'nın kalecinin üstünden aşırttığı top kale direğinin yanından auta gitti.
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Efecan Karaca (Hwang dk. 63), Janvier (Balkovec dk. 72), Augusto, Cordova (Fatih Aksoy dk. 86)
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Serdar Dursun, Lopes, Arda Usluoğlu, Buluthan Bulut, Coelho
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk (Eren Elmalı dk. 65), Mendy (Poyraz Efe dk. 85), Umut Güneş (Lundstram dk. 62), Cihan Çanak (Visca dk. 46), Cham, Draguş (Enis Destan dk. 62), Banza
Yedekler: Taha Tepe, Ozan Tufan, Serdar Saatçi, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin Yılmaz
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Hadergjonaj (dk. 44 pen.), Augusto (dk. 50) (Alanyaspor), Draguş (dk. 8) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Yusuf Özdemir (dk. 70) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Lima, Ertuğrul Taşkıran, Richard (Alanyaspor), Mendy, Lundstram, Uğurcan (Trabzonspor)