13 Mart 2021 Cumartesi 18:23 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 18:24

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma Alanyaspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

12'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Hasan Hüseyin ceza sahası sol çaprazındaki Davidson'a topu aktardı. Davidson'un şutu yandan auta gitti.

27'nci dakikada Alanyaspor atağının sonunda kaleci Boffin, Babacar'a müdahale etti. Kısa süreli bir sakatlık geçiren ve yerde kalan Babacar geri kalktı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Sarper Barış Saka, Boffin'in müdahalesi olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Babacar'ın kullandığı penaltıyla Alanyaspor öne geçti: 1-0.

39'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında Mustafa ceza sahası dışından şansını denedi. Kaleciden dönen topa yükselen Mustafa'nın ikinci vuruşunda kaleciyi geçen top ağlara gitti: 2-0.

46'ncı dakikada gelişen Antalyaspor atağında Veysel orta sahanın gerisinden sert bir şut çekti. Top kaleci Marafona'dan dönerken Gökdeniz'in önüne düştü. Gökdeniz'in şutu az farkla auta gitti.

58'inci dakikada soldan gelişen Antalyaspor atağında Kudryashov topu içeri ortaladı. Topa yükselen Naldo'nun vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

69'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson, Nuri Şahin'den kaptığı topu ceza sahası içi sol çaprazından şansını denedi. Davdison'un şutunda top Veysel'e çarparak kornere gitti.

83'üncü dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında orta sahada Ceyhun'dan aldığı topu ceza sahası çizgisine kadar getiren Efkan, topu aşırtarak kaleye gönderdi ve topu ağlarla buluştu: 3-0.

90+4'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası sol çaprazında topu alan Efkan, Ceyhun'a pas verdi. Ceyhun şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0.

Karşılaşma ev sahibi Aytemiz Alanyaspor'un 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, İsmail Şencan, Bahtiyar Birinci

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Tayfur, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Hasan Hüseyin (Dk.64 Ceyhun), Babacar (Dk.46 Efecan), Salih (Dk. 82 Umut), Davidson (Dk. 82 Efkan), Mustafa Pektemek (Dk. 76 Adam Bareiro)

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Gomes Pereira, Eren, Nuri Şahin, Orgill (Dk. 78 Serdar Gürler), Kudriashov (Dk. 61 Sidney Sam), Omar İmeri, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan (Dk. 61 Amilton), Veysel

GOLLER: Dk.27 (P) Babacar, Dk. 39 Mustafa Pektemek, Dk. 83 Efkan, Dk. 90+4 Ceyhun (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Orgill, Boffin, Hakan Özmert, Gökdeniz, Bünyamin (Fraport TAV Antalyaspor)