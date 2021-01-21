21 Ocak 2021 Perşembe 21:54 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 21:54

Süper Lig'in 20'nci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa’yı Hadergjonaj’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 yenerek üç puanı alan taraf oldu.

2'nci dakikada kazanılan serbest vuruşu Endri kullandı. Kaleci Ramazan köşeye giden topu çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

12’nci dakikada Haris’in ceza sahası dışından çektiği şutu, kaleci Korcan son anda kornere çeldi.

16’ncı dakikada Saba Lobzhanidze’nin şutu kaleci Ramazan’dan döndü. Dönen top Hadergjonaj’ın kafasına çarparak filelere gitti. 1-0

23’üncü dakikada Saba Lobzhanidze’nin pasıyla buluşan Badji topu kale yerine auta attı.

45+1’inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Saba Lobzhanidze’nin şutu kaleciden döndü. Dönen topta Endri Çekici boş kale yerine topu auta attı.

68’inci dakikada Hadadi’nin sol taraftan yaptığı ortada Aytaç, topu penaltı noktasının önünden auta attı.

90+3’üncü dakikada savunmadan dönen topta Aytaç Kara’nın şutu yan direkten oyun alanına döndü.

Bu dakikadan itibaren başka pozisyon olmadı ve Hadergjonaj’nın kendi kalesine attığı golle Ankaragücü, Kasımpaşa’yı 1-0 yendi.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdi, Atakan (Dk.57 Atila Turan), Pinto, Sarlija, İbrahim Akdağ (Dk.79 Alper), Lukasik, Lobzhanidze, Endri (Dk.79 Voca), Paintsil (Dk.64 Emre Güral), Badji (Dk.79 Borven)

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Sadıku (Dk.81 Anıl Koç), Brecka, Mehmet (Dk.87 Doğucan), Hadadi Aytaç, Yusuf Erdoğan, Hodzic, Haris, Thelin (Dk.46 Varga)

SARI KARTLAR: Endri Çekici, Atakan Çankaya, Pinto, Korcan, Emre Güral, (Ankaragücü) - Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Hodzic, Brecka, Sadıku, (Kasımpaşa)

GOL: Dk.16 (K.K) Hadergjonaj (Ankaragücü)